بعد سجنه 37 عاماً ظلماً.. أميركي يدهش حكام وجمهور «أميركا غوت تالنت»

المصدر: لوس أنجلوس - وكالات

أصبح رجل سُجن ظلماً لمدة 37 عاماً، المرشح الأول لتحقيق لقب برنامج «أميركا غوت تالنت» للمواهب، بعد أداء فاجأ به الجميع خلال انطلاق الموسم الجديد، الثلاثاء الماضي. واتُّهم آرتشي وليامز باغتصاب وطعن امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً عام 1982، على الرغم من أن بصماته لم تجدها السلطات على مسرح الجريمة.

ورغم شهادة ثلاثة أشخاص أن وليامز كان في منزله وقت وقوع الجريمة، إلا أن السلطات حكمت عليه بالسجن مدى الحياة من دون إطلاق سراح مشروط. وبعد عشرات السنين قررت منظمة تدافع عن الأبرياء المسجونين مراجعة قضية وليامز والدفاع عنه، لتنجح بتبرئته في مارس 2019.

ونجحت المنظمة بالفعل في إثبات براءة وليامز وإسقاط جميع التهم عنه، في مارس 2019، ليطلق سراحه وسط تسليط إعلامي كبير على قصته الإنسانية، بعد أن قضى 37 عاماً كاملة في السجن ظلماً.

وبعد متابعته لبرنامج «أميركا غوت تالنت» لسنوات من داخل السجن، قرر وليامز المشاركة والغناء في البرنامج، وخلال أدائه الأول في البرنامج أبهر وليامز الحكام بقصته، ثم بأغنيته التي وقف لتحيتها الحكام والجمهور. وقال الحكم الرئيس في البرنامج، الإنجليزي سايمون كاويل: «ما شاهدته اليوم لن أنساه طوال حياتي».

وتوقع الحكام أن يكون وليامز أحد أبرز المرشحين لتحقيق لقب المسابقة، التي تمنح الفائز مبلغاً مالياً ضخماً، وعقداً لتقديم موهبته في المكان المخصص لها، ويعد برنامج «أميركا غوت تالنت» أشهر برنامج للمواهب المتعددة في العالم، وتوجد له نسخ في عشرات الدول حول العالم.

2019

تم إسقاط جميع التهم عنه وأُطلق سراحه.

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