«من أجل جورج فلويد».. جاي زي يشتري إعلانات في صحف شهيرة

المصدر: سان فرانسيسكو ■وكالات

اشترى مغني الراب الأميركي جاي زي، وعدد من المحامين والنشطاء وضحايا عنف الشرطة، صفحات إعلانات في عدد من الصحف في الولايات المتحدة الأميركية من أجل جورج فلويد، الذي توفي أثناء إلقاء القبض عليه.

وجرى نشر الإعلان، على صفحة مشروع روك ناشن على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، التابعة لجاي زي، وكُتب أسفله «من أجل جورج فلويد». وشمل الإعلان مقتطفات من خطاب للناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ عام 1965.

ونشر الإعلان في نسخة أول من أمس من صحف: نيويورك تايمز ودنفر بوست وشيكاغو تريبون ولوس أنجلوس تايمز وصحف أخرى، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية. وقالت «سي إن إن» إنه من المقرر نشر الإعلان في مزيد من الصحف.

وشهدت أميركا احتجاجات واسعة النطاق وأعمال سلب في أنحاء البلاد، بعد وفاة فلويد نتيجة الخنق في 26 مايو الماضي، بعدما جثم رجل شرطة بركبته على رقبته. يشار إلى أن نجوماً أميركيين بالجملة رفعوا أصواتهم للتنديد بظروف وفاة جورج فلويد. وكتبت ريهانا، في رسالة نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام» مرفقة بصورة لجورج فلويد «في الأيام الأخيرة شعرت بأنني لم أعد قادرة على تحمل كمية اليأس والغضب والحزن التي شعرت بها». وأضافت «ديريك شوفين يسكنني!»، في إشارة إلى الشرطي المتهم بالقتل غير العمد في القضية.

- الإعلان ضم مقتطفات من خطاب لمارتن لوثر كينغ عام 1965.

- نجوم أميركيون رفعوا أصواتهم للتنديد بظروف وفاة جورج فلويد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news