دراسة بريطانية: الأقليات العرقية أكثر عرضة للموت بـ «كورونا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال تقرير حكومي بريطاني، أمس، إن احتمال وفاة الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في بريطانيا، في حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، يصل إلى الضعف، مقارنة بأعضاء الأغلبية البيضاء.

وأفادت هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأنه مع السماح بالاختلافات الديموغرافية، في العمر والطبقة والدخل والمنطقة، «عانى الأشخاص من العرقية البنغلاديشية من نحو ضعف خطر الموت».

وقالت الهيئة إن معدل الوفاة كان أعلى بنسبة 50% بالنسبة إلى «الأشخاص الذين ينحدرون من عرقيات صينية وهندية وباكستانية وآسيوية، ومن البحر الكاريبي والأشخاص السود»، مقارنة بالمواطنين البريطانيين. وقالت الرابطة الطبية البريطانية، وهي نقابة للأطباء، إن التقرير لم يقدم توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الأقليات العرقية و«أضاع فرصة تحديد العوامل المهنية»، وأضافت أن الباحثين الصحيين «لم يتمكنوا من إدراج تأثير المهنة» في تحليلهم.

• العرقية البنغلاديشية عانت ضِعف خطر الموت.

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