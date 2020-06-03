بالفيديو.."كبار العلماء في السعودية" توضح شرعية لبس الكمامة وتغطية الفم خلال الصلاة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، أن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، في الدين الإسلامي أمر منهي عنه، لكن في ظل ظروف جائحة كورونا فإن لبس الكمامة "مستحب".

وأضاف المطلق، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية الرسمية، أن كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى ينتهي الوباء.

وأكد على أنه بانتهاء هذه الجائحة لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور.

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