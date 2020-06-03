لغة الجسد مهمة للأطفال أيضاً.. تكشف عن شعورهم بأنفسهم

المصدر: برلين ■د.ب.أ

الأطفال الذين يعقدون أذرعهم يعتبرون غير واثقين بأنفسهم، وفي وضعية دفاعية. أما الذين يجعلون أنفسهم يبدون أطول، فلديهم ثقة بأنفسهم.

وفي حين أن ما سبق قد يبدو ملاحظات سطحية، فإن لغة الجسد هذه عميقة. ويقول الباحثون إن التركيز على الوضعية يمكن أن يكون مفيداً بشكل كبير مع الطلاب غير الواثقين بأنفسهم.

ولغة الجسد مهمة للأطفال كما هي للبالغين، وهي ليست مجرد تعبير عن المشاعر. ويوضح معهد روبرت كورنر لعلم النفس بجامعة «هاله - ويتنبرغ» الألمانية، أنه يمكن أن يكون لها أيضاً أثر حقيقي في كيفية شعور الأطفال حيال أنفسهم.

وأظهرت دراسة من مرحلتين اشتملت على أربعة تلاميذ في الصف الرابع، أن الأطفال الذين اتخذوا وضعيات جسد مفتوحة وشغلوا مساحة كان لديهم اعتداد أعلى بالنفس من الذين عقدوا أذرعتهم، وأحنوا رؤوسهم. والفرق كان كبيراً في الموضوعات المتعلقة بالمدرسة.

وقد يكون شخص جلس عاقداً ذراعيه خلف رأسه وقد وضع قدميه على الطاولة، مثالاً على الوضعية المفتوحة. والطفل الذي يشعر بالراحة عند القيام بهذا، قد يدرك أنه واثق بنفسه. أما الطفل الذي يضع يديه أمام جسده بشكل متقاطع وظهره مقوس، فيظهر عدم ثقة بالنفس، بحسب الباحثين.

ولا تعكس لغة الجسد الحالة الذهنية للطفل، ولكن يمكن أيضاً أن يقرأها أقرانه. ويشير الباحثون إلى أن الأطفال في سن صغيرة، في الخامسة من العمر، يستطيعون ملاحظة وتفسير وضعية الآخرين.

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