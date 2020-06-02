خطأ في الفحص..الطائرة في السماء والكابتن مصاب ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارا ت اليوم

عادت طائرة ركاب هندية من منتصف الطريق بكامل حمولتها، بعد أن أقلعت من مطار نيودلهي باتجاه العاصمة الروسية موسكو وذلك بعد أن أكتشفت السلطات الهندية أن قائد الطائرة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقعي "سي إن بي سي" و " سكاي نيوز"، فإن الطائرة عادت إلى نيودلهي بعد أن كانت دخلت أجواء أوزبكستان في طريقها إلى موسكو.

وكانت السلطات المختصة في مطار نيودلهي اكتشفت أن أحد الطيارين مصاب بفيروس كورونا، لكنه صعد إلى الطائرة لأن نتيجة اختباره جاءت سلبية بالخطأ. ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد أن أصبحت الطائرة في الأجواء، علما أن بروتوكولات السلامة المطبقة في المطارات وشركات الطيران تقتضي بإجراء اختبارات للطواقم الجوية قبل وبعد السفر.

وأمرت الهيئة العامة للرقابة والتحليل في الهند بإجراء تحقيق عاجل في الأمر، مشيرة إلى أن التحقيق سيركز بشكل خاص على الأخطاء التي جرى اقترافها خلال تطبيق إجراءت الوقاية والسلامة.

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