مصري يعيد للكويت عملا فنيا نادرا مفقود منذ 30 عاما

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعاد مقتني أعمال فنية مصري مقيم في الكويت لوحة فنية كويتية نادرة تم سرقتها إبان الغزو العراقي لدولة الكويت قبل 30 عاما. وقام مقتني اللوحات المهندس عمرو هيكل، بتسليم لوحة "رقصة الخماري" لشيخ النحاتين الكويتيين الراحل عيسى صقر، إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت بعد أن تأكد من أنها اللوحة الأصلية المفقودة والتي رسمها الفنان في عام 1968. بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

عمرو هيكل اشترى اللوحة عن طريق الصدفة من أحد الأسواق الشعبية في الكويت، من دون ان يكون لديه اي فكرة عن اهميتها وقيتها التاريخية بالنسبة للكويت، وحين قرر هيكل بيع اللوحة عرضها على صاحب إحدى صالات العرض التي يتعامل معها ليبلغه صاحب الغاليري عن شكوكه تجاه هذه اللوحة وانها تشبه عملا فنيا كويتيا شهيرا تعرض للسرقة منذ سنوات. ولم يكن من هيكل إلا المسارعة إلى الاتصال بالمسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأبلغهم عن اللوحة التي تم التاكد بعد فحصها انها اللوحة المفقودة. وقام المجلس بتكريم هيكل بحضور وقاموا الامين العام كامل العبد الجليل وابن الفنان الراحل عمر عيسى صقر.

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