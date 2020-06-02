«كوفيد-19» سيغيّر شكل مكاتبنا في أماكن العمل

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تتنافس الشركات، بمختلف بلدان العالم، في مجال رفع معايير السلامة بأماكن العمل، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بانتظار وصول الباحثين إلى لقاح فعّال ضده، مع أنه أمر عسير ومكلف.

لهذا يعكف مصممو الديكور الداخلي على طرح أفكار سهلة لإعادة تشكيل المساحات المكتبية، مستخلصين مفاهيم جديدة قد تحظى بقبول أرباب الأعمال في الفترة الراهنة، وهنا بعض هذه الأفكار حسب تقرير لـ«مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»:

حماية الزجاج العازل

إحدى الطرق الأقل كلفة لتدابير الحماية من انتقال العدوى في المساحات المكتبية، هي استخدام الزجاج البلاستيكي لعزل الأفراد، فهو يتمتع بالشفافية وسهولة التنظيف، لهذا يزداد الطلب عليه حول العالم.

مساحات عمل بلا اكتظاظ

ستضطر الشركات، التي تكتظ فيها صفوف مكاتب الموظفين، إلى تغيير مخططات مساحات العمل وإزالة الاكتظاظ للحفاظ على التباعد الجسدي، مع احتمال الاضطرار إلى اتباع نظام نوبات لتقليل عدد الموجودين في المكان الواحد، فضلاً عن زيادة المسافة بين المكاتب بنحو مترين؛ وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

أسطح سهلة التعقيم

بعد انتهاء الإغلاق، ستزداد الحاجة إلى تعقيم مساحات العمل، ما يوجب على أرباب العمل تقليل الأسطح القماشية على الكراسي، والاستغناء عن السجاد بأنواعه، وزيادة الأسطح السهلة التنظيف والتعقيم.

أنظمة تنقية الهواء

بما أن المساحات المكتبية شديدة الإغلاق، فعلى المصممين مراعاة عامل تنقية الهواء وتجديده، من خلال اعتماد أنظمة حديثة مصممة لتقليل الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الهواء.

فصل الأماكن العامة

سيعمد المصممون إلى التركيز على إضافة أماكن انتظار المراجعين والزوار، بما يراعي التباعد الجسدي، لتقليل احتكاكهم مع الموظفين.

محطات تعقيم

يستطيع المصممون توفير بيئة صحية، من خلال وضع محطات تعقيم في مختلف أنحاء المكتب، خصوصاً أماكن التقاء الموظفين؛ مثل غرف الاستراحة والبريد.

مساحات مدعومة بالتقنية

على الرغم من أن شركات عدة ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل كامل أو جزئي، فإن الاتصال بين العاملين من المنزل وبين العاملين في المكتب، يبقى أمراً ضرورياً، ما يزيد أهمية تصميم مساحات مدعومة بالتقنية، تسمح بعقد مؤتمرات عبر الفيديو تحتوي على شاشات كبيرة وإضاءة جيدة.

أغطية نوافذ وطلاء مضادة للميكروبات

يوصي المصممون الداخليون باستخدام أغطية نوافذ وطلاء مضادة للميكروبات، على الرغم من أنها تحدُّ من خيارات التصميم.

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