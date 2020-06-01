بيونسيه عن جورج فلويد: نريد العدالة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

طالبت النجمة العالمية بيونسيه بـ«العدالة» لجورج فلويد، الأميركي الذي قضى في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من جانب الشرطة، داعية إلى المشاركة في عريضة حصدت أكثر من سبعة ملايين توقيع.

وقالت المغنية في تسجيل مصور ممتد على 50 ثانية، نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، الذي لديه 147 مليون متابع «نريد العدالة لجورج فلويد. لقد شهدنا جميعاً على مقتله في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر بالاشمئزاز».

وأكدت المغنية البالغة 38 عاماً: «لا يمكننا غض الطرف عما يحصل. جورج فرد من عائلتنا، لأنه أميركي. لقد شهدنا على الكثير من هذه الجرائم العنيفة من دون أي تبعات».

ووضعت بيونسيه على صفحتها في «إنستغرام» رابطاً يحيل إلى موقعها الرسمي الذي نشرت عليه صورة لجورج فلويد مع وسم «وي كانت بريذ» (لا نستطيع التنفس)، في إشارة إلى الكلمات الأخيرة التي نطق بها فلويد لدى توسله الشرطي الذي كان يدوس بركبته على عنقه لكي يترك له مجالاً للتنفس.

وجمعت العريضة المنشورة عبر موقع «تشاينج.أورغ» للمطالبة بالعدالة لفلويد، والتي دعت بيونسيه متابعيها للمشاركة فيها، أكثر من سبعة ملايين توقيع، لتصبح تالياً العريضة التي تحصد أكبر عدد من التواقيع في تاريخ الموقع. ونالت العريضة دعماً أيضاً من نجوم آخرين، بينهم أريانا غراندي وكاردي بي.

ورفع نجوم أميركيون آخرون أصواتهم للتنديد بظروف وفاة جورج فلويد.

وكتبت ريهانا، في رسالة نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام» مرفقة بصورة لجورج فلويد «في الأيام الأخيرة شعرت بأنني لم أعد قادرة على تحمل كمية اليأس والغضب والحزن التي شعرت بها». وأضافت «ديريك شوفين يسكنني!»، في إشارة إلى الشرطي المتهم بالقتل غير العمد في القضية.

ريهانا:

«في الأيام الأخيرة شعرت بأنني لم أعد قادرة على تحمل كمية اليأس».

بيونسيه:

«لقد شهدنا جميعاً على مقتله في وضح النهار. نحن محطمون»

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