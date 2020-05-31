رحيل العازف بوب كوليك عن 70 عاماً

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

توفي عازف الغيتار والمنتج الأميركي، بوب كوليك، المعروف بعمله مع فرقة الروك «كيس»، عن عمر يناهز 70 عاماً.

وأكد شقيقه عضو الفرقة السابق، بروس كوليك، خبر وفاته في منشور على موقع «تويتر»، أول من أمس، من دون توضيح سبب الوفاة.

وكتب كوليك: «أشعر بالحزن لإعلان خبر وفاة شقيقي بوب كوليك، يجب دائماً الاحتفال بحبه للموسيقى وموهبته موسيقياً ومنتجاً». وتابع: «يرجى احترام خصوصية عائلة كوليك خلال هذا الوقت الحزين.. فلترقد في سلام».

بينما كتبت فرقة «كيس» على «تويتر» أنها «في غاية الحزن» لسماع نبأ وفاة كوليك، وأضافت: «تعازينا العميقة لعائلة كوليك في هذا الوقت العصيب».

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