راشد الماجد: أنا "كوروني" بامتياز.. كمامتي على وجهي من زمان

المصدر: متابعة الامارات اليوم

كشف المطرب السعودي راشد الماجد إنه شخص "كوروني" حتى من قبل الأزمة، مؤكدا أن فترة الحجر المنزلي زادت وزنه 4 كيلوغرامات. وأوضح الماجد خلال حفله الغنائي الذي أحياه عبر منصة "شاهد من منزله، أن الحجر كان مناسبًا له.

وأضاف: " أن أخرج بالكمامة من زمان، وقبل فيروس كورونا، أنا كوروني بامتياز، اليوم يقول لي الشباب صرنا نلبس كمامات مثلك".

وقال الماجد، إن الحجر المنزلي تسبب في زيادة وزنه 4 كيلوغرامات.. و"المشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني". وأضاف أن تلك الأزمة أعطتنا دروسا قيمة وأظهرت معادن الناس أشخاص كثيرين كانوا فداء للآخرين بأرواحهم وخاصة من كانوا في الصفوف الأولى.

ووجه رسالة للأطباء قائلا: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر".

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