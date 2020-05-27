مطرب سوداني يزف ابنته بـ«الكمان» بعد الشفاء من «كورونا»

المصدر: متابعة جعفر محمد أحمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، أمس، مقطع فيديو للفنان السوداني أبوعركي البخيت، وهو يزف ابنته نيلوفر عروسا أول من أمس.

وكان الفنان أبوعركي البخيت، وإبنه يزن وإبنته سماهر، قد شفوا، أخيراً، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن اكملوا الحجر الصحي.

وودّع أبوعركي ابنته وزوجها على أنغام الأغنية العالمية الشهيرة «لن ننسى أياماً مضت» حيث قام بعزف موسيقى الأغنية على آلة الكمان حتى عربة الزفاف.

وأعلنت سماهر أبوعركي البخيت، زفاف شقيقتها نيلوفر إلى القاسم مصطفى، أول من أمس.

ودوّنت سماهر على صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك»، بياناً باسم الأسرتين.

وقالت في البيان: «نعتذر بالنسبه للظروف التي يمر بها العالم ونحن هنا في السودان بفيروس الكورونا لقد تم ذلك، كنا نتمنى أن يتم هذا الفرح على نطاق أوسع ولكل الأحباب».

ويحظى الفنان أبوعركي بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل السودان.

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