مصفّفا شعر يتسببان بكارثة في مدينة أميريكة.. مئات المصابين ب"كورونا" رغم الكمامات

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تسبب مصففا شعر في مكانين مختلفين بنشر فيروس كورونا بين المئات من الزبائن الذين توافدوا إليهما بعد تخفيف في اجراءات الحجر الصحي شهدته مدينة سبرينغفيلد غرين الأميركية.

وأعلنت السلطات الصحية في المدينة أن مصفف شعر مصاب بفيروس كورونا المستجد قام بنقل العدوى لمئات زبائن أحد صالونات الحلاقة في المدينة. وقبل يوم واحد، اشتبه في نقل مصفف شعر آخر يعمل في ذات صالون الحلاقة عدوى مرض "كوفيد- 19" لحوالي 84 من الزبائن و7 من العاملين في الصالون. بحسب شبكة " سي إن إن" الاميركية.

وقال المسؤولون الصحيون في المدينة إن الحلاقين الاثنين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالوباء أثناء فترة تواجدهما في العمل، لكن من دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة أعراض المرض التي ظهرت عليهما أو وقت ظهور إيجابية الفحوصات المخبرية.

وذكرت "سي إن إن" على موقعها الإخباري أن مصففي الشعر والزبائن أيضا كانوا يرتدون الكمامات خلال أوقات عملهم منذ بدء استقبال صالون الحلاقة للزبائن مطلع الأسبوع الثاني من هذا الشهر، حيث سمح منذ تلك الفترة للمحلات، كصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، بالعودة للعمل في الولاية.

وأفاد مدير إدارة الصحة في مقاطعة سبرينغفيلد غرين، كلاي غودارد، بأن صالون الحلاقة يحتفظ بسجلات دقيقة للزبائن، مما يعني إمكانية تتبع جميع المصابين والمخالطين لهم.

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