«سيزرز بالاس بلوواترز دبي».. باقة عروض خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف فندق «سيزرز بالاس بلوواترز دبي» عن باقات عروضه المميزة الخاصة بعيد الفطر السعيد، لمنح المقيمين في الإمارات فرصة الاستمتاع بإجازة محلية، وتسجيل ذكريات لا تنسى في الواحة الأكثر تفضيلاً لدى عشاق الفخامة. وتضمن الوجهة الراقية لروّادها الاستمتاع بالاسترخاء والتجارب المترفة، بدءاً من الغرف والأجنحة الساحرة المزودة بأحواض «جاكوزي» على الشرفات، وصولاً إلى المطاعم عالمية المستوى ومرافق الاستجمام الملكية.

ويمكن للضيوف، من خلال عروض الإقامة الخاصة بفترة العيد، اختبار المعنى الحقيقي للحياة الفاخرة، حيث يمكنهم الاختيار بين باقة #LikeACaesar package أوالعرض المخصص للمقيمين في الإمارات. تبدأ أسعار باقة الإقامة #LikeACaesar package من 796 درهماً، وتضم حسومات بنسبة 20% على أسعار الغرف، مع وجبة فطور مجانية، وحسومات بنسبة 20% في كل مطاعم ومقاهي «سيزرز بالاس بلوواترز دبي».

في حين، يستفيد المقيمون في الإمارات من عروض الإجازة المصممة على نحو مثالي، من خلال أسعار الإقامة التي تبدأ من 647 درهماً، متضمنةً حسومات بنسبة 35% على أسعار الغرف، مع وجبتين فطور وعشاء مجاناً لشخصين.

ويواكب «سيزرز بلوواترز دبي» كل مستجدات فيروس «كورونا» على الصعيدين المحلي والعالمي، ويحرص على التقيد بتوجيهات هيئات الصحة العامة المحلية والعالمية، من خلال تنفيذ تدابير احترازية، واتخاذ إجراءات إضافية تحدّ من تأثير وانتشار مرض «كوفيد-19». وبناءً على ذلك، يخضع كل الضيوف عند الوصول لقياس درجة الحرارة، ويتعين عليهم التقيد بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة عن الآخرين بمقدار مترين. كما تم إعداد ترتيبات خاصة بأماكن طاولات الطعام في المطاعم، علماً بأنه يُسمح بجلوس أربعة أشخاص حداً أقصى على كل مائدة.

• يمكن للضيوف، من خلال عروض العيد، اختبار المعنى الحقيقي للحياة الفاخرة.

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