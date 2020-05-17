مصورة «البيتلز» ترحل عن 81 عاماً

المصدر: برلين - أ.ف.ب

توفيت المصورة الألمانية، أستريد كيرشير، التي أسهمت من خلال صورها في مطلع الستينات بشهرة فرقة «البيتلز» الإنجليزية، عن 81 عاماً في هامبورغ، وفق وسائل إعلام ألمانية أمس.

وتوفيت جراء مرض خطير، كما نقلت وسائل إعلامية عدة عن المقربين منها.

وكانت المصورة في سن الـ22، عندما التقت الفرقة الإنجليزية في بداياتها بالستينات خلال جولة في هامبورغ، وارتبطت بعلاقة صداقة مع أفرادها في وقت «لم يكن الصبيان بعد فيه» نجوماً عالميين.

وكانت الفرقة تضم في تلك الفترة خمسة أعضاء، هم: جون لينون، وبول ماكارتني، وجورج هاريسون، وبيت بيست، وعازف «الباص» ستيوارت ساتكليف، الذي أغرم بأستريد كيرشير، وبقي في هامبورغ لفترة أطول، لكنه توفي فجأة بنزيف في الدماغ عام 1962.

والتقطت كيرشير في 1960 صوراً كثيرة للفرقة، تظهرهم بوضعية رومانسية أو متمردة، نالت شهرة كبيرة لاحقاً. وعاشت أستريد كيرشير بعد ذلك بشكل كبير من إيرادات هذه الصور حسب محطة «إن دي آر» التلفزيونية. وروت المحطة، أيضاً، أن المصورة تقف على ما يبدو وراء قَصة الشعر الشهيرة لأعضاء الفرقة في مطلع الستينات، بعدما أنجزتها على صديق لها ألماني، وأعجبت بعد ذلك الفرقة الإنجليزية. وبقيت المصورة على تواصل مع أعضاء الفرقة، لاسيما جورج هاريسون.

أستريد كيرشير التقت الفرقة الإنجليزية في بداياتها بالستينات، خلال جولة في هامبورغ.

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