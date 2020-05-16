أمهات ومتطوعات من العالم يستجبن لنداء ممرضة بريطانية على "فيسبوك"..ماذا طلبت؟

المصدر: متابعة الامارات اليوم

إستجاب الآلاف حول العالم، إلى نداء ممرضة الأطفال البريطانية كاثرين ماكونفيل، التي طلبت المساعدة في صناعة أكمام محبوكة يدوياً للأطفال في وحدة حديثي الولادة بالمستشفى الذي تعمل به.

ماكونفيل نشرت على "فيس بوك" ماكانت تعتبره محاولة للتعبيرعن فكرة حطرت لها عن حاجة الاطفال المبسترين (المولودين قبل آوانهم) إلى أكمام صغيرة لتغطية الأنابيب الوريدية، التي تُستخدم للمساعدة في الحفاظ على حياة الأطفال لانها تجنبهم التعرض للخدش. هذه الاسطر سرعان ماتحولت الى قصة عالمية، وخلال أيام حصل الطلب على أكثر من 26 ألف تعليق، وما يقرب 100 ألف مشاركة.

خلال أيام بدأت الطرود والمساعدت تصل من أرجاء العالم إلى المشفى من امهات ومتطوعات قمن بحياكة هذه الاكمام الصغيرة، حتى أنه لم يعد هناك مكان لتخزينها، وسوف يتم توزيعها على مستشفيات أخرى وأكدت الممرضة بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه يتم غسل وتعقيم جميع التبرعات، قبل نقلها إلى المستشفى واستخدامها في علاج الأطفال.

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