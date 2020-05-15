لندن تحظر السيارات للتشجيع على المشي وركوب الدراجات

المصدر: لندن -رويترز

قال رئيس بلدية لندن اليوم إنه سيتم حظر سير السيارات بشوارع وسط العاصمة البريطانية لتشجيع المواطنين على ممارسة المزيد من المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأقلم مع قيود التباعد الاجتماعي.

وقال صادق خان إن الخطة التي تشمل الطرق الرئيسية عبر لندن وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم.وتابع قائلا "مرض كوفيد-19 يشكل أكبر تحد لشبكة النقل العام في لندن". وأضاف "سيتطلب الأمر جهدا هائلا من كل سكان لندن للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الآمن في وسائل النقل العام بالتزامن مع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا".

وقالت الهيئة إن شرط البقاء على بعد مترين من الأشخاص الآخرين سيعني أن الحافلات وقطارات مترو الأنفاق سوف تستطيع فقط استيعاب ما بين 13 و15% من العدد الطبيعي من الركاب، حتى مع استئناف خدماتها بالكامل. وقال خان إن كثيرا من سكان لندن سيتعين عليهم بالتالي المشي وركوب الدراجات من أجل التنقل في المدينة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news