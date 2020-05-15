«تيك توك» تتبرع بـ 10 دولارات مع كل هاشتاق #اطبخ_في البيت

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

في الوقت الذي نعيش شهر رمضان المبارك بطريقة مختلفة هذا العام، في ظل فرض إجراءات التباعد الاجتماعي للحدّ من تفشي وباء «كوفيد-19»، أعلنت «تيك توك»، منصة مقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت، أنها ستتبرع بـ10 دولارات لمصلحة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عند كل مشاركة لوجبة سحور أو إفطار على المنصة باستخدام الهاشتاق #cookfromhome. وقال بيان للمنصة «على الرغم من تباعد سكان دولة الإمارات جسدياً، لايزال بإمكانهم التواصل معاً، وتعزيز شعورهم بالتكاتف والامتنان خلال الشهر الفضيل».

ودعت «تيك توك» في بيانها جمهورها من المستخدمين إلى مشاركة وصفاتهم الرمضانية على المنصة عبر الهاشتاق #cookfromhome، الذي تم إطلاقه يوم 10 مايو الجاري. وقالت «تيك توك» إنه «فضلاً عن أن هذه الوجبات ستساعد في رفع معنويات أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، فإنها ستسهم في دعم المحتاجين والمتضررين من الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، حيث ستتبرع منصة تيك توك بـ10 دولارات أميركية لمصلحة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عند مشاركة وجبة سحور أو إفطار على المنصة باستخدام الهاشتاق #اطبخ_في البيت، وستستخدم هذه التبرعات في توفير الوجبات الرمضانية للمحتاجين».

دعت المستخدمين إلى مشاركة وصفات سحورهم أو إفطارهم.

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