النساء في أوروبا الأكثر تناولاً للفاكهة والخضراوات

المصدر: كريستيانساند (النرويج) - د.ب.أ

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء في أوروبا يتناولن الخضراوات والفاكهة أكثر من الرجال.

كما وجد فريق البحث، تحت إشراف تونجي هولت ستيا من جامعة «أجدر» في مدينة كريستيانساند بجنوب النرويج، أنّ سكان جنوب أوروبا أكثر إقبالاً على تناول الفاكهة، بينما يُقبل سكان شمال أوروبا على تناول الخضراوات بصورة أكبر.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية «بلوس وان» المتخصصة، أن سكان شرق أوروبا يأتون في ذيل القائمة في ما يتعلق بتناول الخضراوات أو الفاكهة.

وقيّم الباحثون في الدراسة بيانات مجمعة عام 2014 من إجمالي 37 ألفاً و672 فرداً بالغاً من 21 دولة.

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