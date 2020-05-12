أول حالة وفاة بـ«كورونا» في التلفزيون المصري

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفيت فجر اليوم الثلاثاء الإعلامية بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، رشا حلمي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى نقيب الإعلاميين في مصر الدكتور طارق سعدة، الراحلة، بالإضافة إلى زملاء المهنة الذين عبروا عن حزنهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خالد كامل، الموظف بالتلفزيون المصري، قد أعلن خبر رحيل زوجته رشا حلمي، ونعاها عبر حسابه على «فيس بوك» وكتب: «البقاء والدوام لله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله... اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعاً لها».

من جهتها، قالت رئيس قطاع الأخبار أميرة سالم، إن «رشا حلمي هي أول حالة وفاة بالتلفزيون المصري، ووافتها المنية متأثرة بفيروس كورونا»، مشيرة إلى أن الراحلة التي أصيبت مؤخراً بالفيروس ونقلت إلى أحد مستشفيات الحميات «لم تأت إلى مبنى ماسبيرو منذ فترة، ولم يحدث اختلاط مع زملائها، وكانت تعمل في الأقمار الصناعية بقطاع الأخبار»، كما نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن أميرة سالم.

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