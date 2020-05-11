صندوق يخفّف عن المبدعين آثار أزمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، صندوق معرض421 لدعم المشاريع، ليكون جزءاً من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19» على جماعات الإنتاج الإبداعي.

وأعلن المعرض أنه سيبدأ تلقي الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق، من المبدعين على تنوع تخصصاتهم في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حتى 30 مايو الجاري.

وأشار إلى أن الدعوة مفتوحة للفنانين التشكيليين والبصريين والقيّمين الفنيين ومبدعي الأدب والمصممين والموسيقيين في المنطقة للتقدم عبر الإنترنت من خلال موقع معرض421 الإلكتروني، للاستفادة من الدعم.

من جهته، قال مدير معرض421، فيصل الحسن «أملنا أن يدعم صندوق معرض421 المشروعات وكل الجهود المبذولة على مستوى دول المنطقة بغية استدامة الممارسات الإبداعية التي تمثل عماد هذه المنظومة الفنية»، مضيفاً «يعد التزامنا بدعم المواهب الناشئة والواعدة في المنطقة من صميم رسالة معرض421، ونتمنى أن يتيح هذا الصندوق للمبدعين فرصة تشتد حاجتهم إليها لمواصلة مشروعاتهم التي تأثرت بصعوبات الأزمة الصحية الحالية التي يواجهها العالم أجمع».

وأوضح أن تقييم الطلبات سيجري وفق معايير عدة، منها الضرورة، وجدوى الميزانية، وتأثير المشروع المقترح إكماله. ويمكن للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً التقديم من خلال الموقع الالكتروني، باللغتين العربية والإنجليزية. وسيتم تقييم الاستمارات من خلال لجنة اختيار تضم أعضاء من فريق العمل في معرض421 وخبراء الثقافة والفنون من دول المنطقة. يذكر أن الدعم المادي يغطي تكاليف إنتاج وإتمام المشروعات المتوقفة حالياً، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البحثية، وموارد التعلم الرقمية وخدمات النسخ والترجمة، وتأجير وشراء المعدات والمواد الفنية، وأدوات أخرى تسهل استمرار المشروع وتنفيذه أثناء فترات العزل المنزلي.

وهناك فرصة لبعض المشروعات المختارة لكي تكون جزءاً من برنامج معرض421 للمعارض والبرامج الثقافية والفنيّة، في إطار جهدها المستمر لتوفير منصة داعمة لمبدعي المنطقة.

ويقبل صندوق معرض421 لدعم المشاريع الطلبات من المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وذكرت إدارة المعرض الذي يسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات، أن من شروط التقدم أن يتجاوز عمر المتقدم 21 عاماً، وأن يكون سبب توقف المشروع الفني نتيجة مباشرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأن يكون المشروع معنياً بمشكلات وقضايا المنطقة، وأن يكون المشروع في مراحل التنفيذ وتوقف تأثراً بتبعات الجائحة الصحية.

30

الجاري، آخر موعد لتلقّي الطلبات.

فيصل الحسن:

«الدعوة مفتوحة للفنانين التشكيليين والبصريين ومبدعي الأدب والمصمّمين والموسيقيين في المنطقة للاستفادة من الدعم».

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