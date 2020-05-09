15 صورة لسالغادو في مزاد لدعم السكان الأصليين بالبرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو ■د.ب.أ

أعلنت مؤسسة الهنود الوطنية في البرازيل، وهي المعنية بشؤون السكان الأصليين، أول من أمس، أنها ستعيد 15 صورة للمصور سيباستياو سالغادو لبيعها في مزاد.

وقالت المؤسسة إن عائد بيع هذه الصور سيوجه لمساعدة السكان الأصليين، في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتقدر القيمة المالية لهذه الصور بنحو مليون ريال برازيلي (171 ألف دولار).

وفي عام 2017، التقط المصور سالغادو هذه الصور لشعب كوروبو، الذي يعيش أفراده في منطقة «فيل دو جافاري».

واعتبرت وسائل إعلام برازيلية هذه الخطوة بمثابة إقرار لحملة سالغادو الدولية. ودعا المصور الشهير سالغادو، أخيراً، حكومة الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، إلى حماية السكان الأصليين من فيروس كورونا، ومن المخاطر الأخرى التي تتعرض لها المناطق التي يعيشون فيها.

ومن أبرز النجوم المؤيدين لحملة المصور سالغادو: جيزيل بوندشين، وبراد بيت، ومادونا. وزادت معاناة السكان الأصليين في البرازيل، منذ تفشي جائحة كورونا.

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