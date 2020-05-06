بالفيديو..كويتي يثير الجدل والتعاطف: 21 فرد من اسرتي معهم "كورونا".. لاتطلعون برات البيت

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت جدلاً واسعاً، حيث أظهر مواطن كويتي يتحدث بحسرة ناصحا الناس بعدم الخروج من البيت، إلى إنتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 21 فردا من اسرته قد أصابهم فيروس كورونا. وقال في الفيديو الذي سجله من امام في المستشفى وهو يحضر الطعام وبعض حاجيات اسرته: "والله العظيم 21 نفر من أسرتي في المشفى، جاي أوديلهم أكل".

وتابع المواطن الكويتي : "يا إخوان اللي يحب الله ورسوله ويحب أهله وبناته وأطفاله لا يطلع، لا أحد يطلع، انا لما أدخل اشوف زوجتي وبناتي وعيالي والله أبكي، يا ناس الله يرحم والديكم لا أحد يطلع، خليكم في بيوتكم لاتطلعون برات البيت".

وأثار حديث المواطن الكويتي حفيظة كافة المشاهدين للمقطع، والذين تضامنوا بشكل كبير مع ما يمر به الرجل وأسرته، معتبرين بأنها كارثة حقيقية بإصابة هذا العدد الكبير من نفس العائلة.

مواطن من مستشفى جابر ينصح الجميع بعدم الخروج: 21 شخص من عائلتي سقطوا وهم داخل المستشفى الان بسبب عدوى لا نعرف من أين أتت pic.twitter.com/BFvO5nuZ2P — الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) May 5, 2020

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