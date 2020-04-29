مركز أبحاث ألماني: العالم تجاهل التحذير المبكرة من "كورونا"

المصدر: برلين -د ب أ

ذكر مركز أبحاث ألماني أن العديد من الدول لم تبد اهتماما كافيا للنصيحة الدولية في المرحلة الأولية لجائحة فيروس كورونا.وقال الخبير والطبيب لدى المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية، كريستيان هاجنمايلر،: "تُظهر هذه الأزمة أنه، بناء على الثقافة السياسية، تجاهلت العديد من الدول أو حتى أنكرت مؤشرات التحذير المبكرة".

وهناك العديد من أنظمة الإنذار المبكر، لكنه قال إنها لم تعمل بعد في الوقت المناسب.يشار إلى أن المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة تعاون بين الجيش الألماني وجامعة هلموت شميدت في هامبورج، وهي مؤسسة تعليمية عسكرية. ويدرس المعهد القضايا الأمنية ويقدم المشورة للساسة والقادة العسكريين.

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