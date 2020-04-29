إرجاء المهرجان السينمائي في التشيك

المصدر: براغ -د.ب.أ

أعلن منظمو المهرجان السينمائي الدولي الذي يعقد في مدينة كارلوفي فاري التشيكية، أنه من المقرر إرجاء الحدث حتى العام المقبل، بعدما كان من المقرر إقامته في بداية يوليو المقبل، بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة النسخة الـ55 من المهرجان من 2 - 10 يوليو 2021.

وبعد مناقشات مطولة قرر المنظمون في النهاية عدم إقامة المهرجان بأي شكل آخر أو على نطاق ضيق.

وقال رئيس المهرجان والممثل التشيكي الشهير ييري بارتوسكا إن هذا من شأنه أن يتعارض مع فكرة المهرجان الأصلية، وهي تمكين «اللقاءات المتبادلة بين مرتادي السينما وصناع الأفلام وأشخاص من جميع مناحي الحياة». وكان المهرجان قد باع العام الماضي نحو 140 ألف تذكرة لنحو 500 فيلم، شملت 34 فيلماً عرض أول.

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