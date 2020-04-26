كانييه ويست.. ملياردير بشهادة «فوربس»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ذكرت مجلة «فوربس» أن مغني الراب الأميركي، كانييه ويست، بات يملك ثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، بفضل ماركة الأحذية الرياضية التي يصممها مع شركة «أديداس».

وتعد أحذية «ييزي»، التي صممها مغني الراب، من الأكثر شعبية في العالم، في إطار ما يسمى بـ«ستريت وير»، وتباع بأكثر من 200 دولار في الولايات المتحدة ومناطق أخرى بالعالم.

وذكرت «فوربس» أن إيرادات زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، من هذه العلامة، تزيد بقليل على مليار دولار، وتفسّر بمفردها وصوله إلى مرتبة أصحاب المليارات في قائمة المجلة.

وتعاون كاتييه ويست لسنوات مع شركة «نايكي» الرياضية من دون أي نجاح يذكر، فغادرها عام 2013 للتعاون مع مجموعة «أديداس» الألمانية، وطرح أول حذاء معها في عام 2015.

و«ييزي» هو أحد ألقاب مغني الراب الكثيرة. وتصدّر كانييه ويست في السنوات الأخيرة أيضاً الأخبار، بسبب مشكلاته النفسية، وتصريحاته المثيرة للجدل، ودعمه للرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لا يحظى عموماً بشعبية في أوساط الراب.

وقالت «فوربس» إن مغني الراب والمنتج يدّعي منذ سنوات بأنه ملياردير، واختلف معها مرات عدة، إذ كانت ترفض إدراجه في تصنيفها الشهير لغياب الأدلة الكافية.