هيدروكسي كلوروكين لا يعالج «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على الرغم من انتشار الحديث عن استخدام هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا، لمكافحة «كوفيد-19»، أثبتت دراسة أنه غير فعال، وأن استخدامه قد ينطوي على مخاطر حقيقية. وقال الباحثون في دراسة جديدة دعمتها المعاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة فيرجينيا: «لم نجد أي دليل على أن استخدام هيدروكسي كلوروكين، مع أزيثرومايسين (عقار مضاد للملاريا) أو دونه، يقلل خطر الحاجة إلى التهوية الميكانيكية لدى المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يتعالجون في المستشفى».

وحسب «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» كتب الفريق في دراسته «إن استخدام هيدروكسي كلوروكين وحده مرتبط بزيادة خطر الوفاة مقارنة بالرعاية القياسية وحدها».

وشملت الدراسة بيانات 368 مريضاً بـ«كوفيد-19» في مستشفى للمحاربين القدامى. وتوفي 27.8% من الذين عولجوا باستخدام الدواء، و11.4% فحسب ممن تلقوا العلاج القياسي.

لكن مؤلفي الدراسة ينصحون الناس بالحذر، وقالو إن «هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية انتظار نتائج الدراسات المستقبلية قبل تعميم الأدوية».

وأزالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض واتقائها حديثاً إرشادات الجرعات الخاصة بهيدروكسي كلوروكين من موقعها على الإنترنت.

ووجدت دراسة فرنسية أنه «لا يوجد دليل على وجود فاعلية سريعة مضادة للفيروسات أو فائدة سريرية».

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