5000 «هدية» من العاصمة العالمية للكتاب إلى محبي القراءة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، عن تعاونه مع تطبيق «كتاب صوتي»، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية للكتب الصوتية العربية والمترجمة في العالم، لتوزيع 5000 رمز اشتراك في التطبيق، تتيح للأفراد الوصول إلى محتويات المنصة، والاستمتاع بالكتب بشكل مجاني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من خلال استخدام الرمز الترويجي Sharjahwbc.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المكتب لدعم صناعة المعرفة وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع، في ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

ويعكس التعاون حرص المكتب على دعم القراء والمثقفين، وإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر للوصول لمصادر المعرفة، إذ يسهم في توفير محتويات منصة «كتاب صوتي»، التي تضم نحو مليون مشترك من 90 دولة عالمية، للاستفادة من أوقات البقاء في المنازل، وتطوير المهارات وتعزيز المخزون المعرفي والثقافي.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، إن «الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، فرض علينا تقديم حلول جديدة ومبتكرة لاستمرار الفعل الثقافي، ودعم قطاع النشر وصناعة المعرفة من شركات رائدة، وناشرين، وكتّاب، وقراء، لهذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الخيارات التي تقدمها الكتب الصوتية، التي تشكل فرصة واسعة لاستهداف أكبر شريحة من القراءة، وتدعوهم إلى الاستغلال الأحسن لأوقاتهم في مختلف الظروف»، مشيرة إلى أن المبادرة تنسجم مع المحاور الرئيسة التي تنطلق منها فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، التي يتجسد أبرزها في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن «المبادرة تأتي استكمالاً لتوجهات الشارقة في دعم صنّاع المعرفة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة القراءة بشكل أكبر، كما تعبّر في الوقت نفسه عن جهودها في مواكبة التطور التقني والابتكارات الذكية التي تشهدها سوق الكتاب العربي والعالمي، لنكون شركاء في تعزيز معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع».

وعلى الراغبين في الحصول على رمز مجاني لتصفح محتويات منصة «كتاب صوتي» زيارة الموقع https:/‏‏‏/‏‏‏kitabsawti.com،وعلى المشاركين استرداد الرمز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني فقط وليس التطبيق.

يشار إلى أن المنصة، التي تضم أكثر من 2500 كتاب منشور، تعد من أكبر منصات الكتب الصوتية، وتشتمل على عدد من أفضل المؤلفات لكبار المؤلفين العرب والعالميين، أمثال عباس محمود العقاد، وجمال الغيطاني، وإبراهيم نصرالله، والدكتور أحمد خالد توفيق، إضافة إلى أشهر الروايات العالمية.