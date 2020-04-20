القرية العالمية تتلوّن بالأزرق دعماً للفرق الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، بمبادرة #نورها_بالأزرق العالمية، التي أطلقت دعماً للفرق الطبية وجميع الفرق الأساسية التي تسهم بشكل أساسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحرصت القرية العالمية على المشاركة في المبادرة بإنارة بواباتها الرئيسة باللون الأزرق كلمحة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر خط الدفاع الأول.

وأطلقت حملة #نورها_بالأزرق في المملكة المتحدة في مارس الماضي، تكريماً لفرق العمل الطبية.

وشهدت المبادرة انتشاراً واسعاً حول العالم، لتتزين المئات من المعالم والمباني الأشهر في العالم باللون الأزرق، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي شهد مشاركة العديد من المعالم يوم الخميس الماضي.