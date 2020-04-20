وثائقيات «يوم الأرض» على «ناشيونال جيوغرافيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض قناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» أحدث عروضها التي تحفز على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، وهما الوثائقيان: «جين غودال: الأمل»، و«فلك الصور: أندر الكائنات»، وذلك مساء بعد غد.

وتأتي العروض في إطار التغطية التي خصصتها القناة بمناسبة الذكرى الـ50 لـ«يوم الأرض»، الذي يصادف هذا العام الاحتفال بالذكرى الـ50 للحركة البيئية الحديثة، التي أصبحت أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض، بمشاركة أكثر من مليار شخص سنوياً، إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار لجعل الكوكب أكثر نظافة والعودة إلى أحضان الطبيعة، أما العام الجاري فالأمر مختلف، نظراً إلى الظروف الاستثنائية وضرورة بقاء الناس في منازلهم.

وستصحب الدكتورة جين المشاهدين، لتبث الأمل في نفوسهم، من خلال وثائقي يسلط الضوء على تراث الدكتورة جين، الممتد لأربعة عقود جابت فيها العالم، للحفاظ على البيئة والحياة البرية حتى أصبحت أيقونة، إذ يعرض الوثائقي لقصتها المُلهمة والجديرة بمتابعتها للتعرف إليها.

كما سيستمتع المشاهدون مع مصور «ناشيونال جيوغرافيك» الشهير جويل سارتور، بصوره المميزة وسعيه الدائم لالتقاط صور لأغرب الحيوانات في العالم، من خلال الوثائقي: «فلك الصور: أندر الكائنات». ولأهمية هذا الحدث السنوي تكرس قناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي»، يوماً كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجاتها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة، مثل «جين» و«قبل الطوفان»، إضافة إلى بث أعمال مكتشفي ومصوري «ناشيونال جيوغرافيك»، الذين يجوبون العالم لحماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية وبيئاته المختلفة.

التغطية خصصتها القناة بمناسبة الذكرى الـ50 لـ«يوم الأرض».