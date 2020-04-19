رحيل مخرج الأفلام المتحركة جين ديتش عن 95 عاماً

المصدر: براغ - د.ب.أ

توفي مخرج أفلام الرسوم المتحركة الأميركي جين ديتش، أول من أمس، في براغ عن 95 عاماً.

وكان فيلمه «مونرو»، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، قد فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.

كما كان ديتش مسؤولاً عن أكثر من 12 حلقة من حلقات «توم وجيري».

وتمحورت حياة ديتش حول عام السينما في حد ذاتها، ففي عام 1959 عندما وصلت الحرب الباردة لذروتها سافر إلى براغ من أجل مفاوضات تجارية، وهناك التقى زوجته فنانة الرسوم زدينكا ناجمانوفا، التي قضى معها بقية عمره، وظل مقيماً هناك.

ووصف ديتش نفسه بأنه المواطن الأميركي الحر الوحيد المستقل مالياً، الذي يعيش ثلاثة عقود في ما كانت تعرف آنذاك تشيكوسلوفاكيا.

كما وصف ديتش تجاربه خلف الستار الحديدي في سيرة ذاتية عام 1997 تحت اسم «في عشق براغ»، التي نشرت بترجمة تشيكية عام 2018.