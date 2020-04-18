ملاك الزبيدي استراحت.. وفاة الفتاة العراقية متأثرة بحروقها

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

متأثرة بحروقها الشديدة، توفيت اليوم السبت الفتاة العراقية ملاك حيدر الزبيدي (من مواليد عام 2000) التي شغلت حكايتها كثيرين خلال الأيام الماضية، بعد مقاطع الفيديو التي انتشرت عنها من المستشفى، وتروي جانباً من مأساتها في مدينة النجف العراقية.

وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة التي تودع فيها ملاك الزبيدي الحياة، وبجوارها سيدة تردد أدعية.

وكتبت نورا، شقيقة ملاك على «فيس بوك»: «انتقلت إلى رحمة الله ملاك حيدر الزبيدي».

وكانت الفتاة العراقية قد أقدمت على حرق نفسها بسبب عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50% من جسدها الذي عانى من التسمم، بحسب تصريح شقيقتها لـ«الحرة».

وانتشرت مقاطع فيديو قاسية لملاك الزبيدي بعد دخولها المستشفى ومعاناتها الشديدة من الحرق، وصرخاتها التي هزت مواقع التواصل على مدار أيام منذ وقوع الحادثة مؤخراً، وبجوارها امرأة تحاول أن تخفف عنها، بالتهوية عليها، لعلها تحفف من حروق الفتاة.

وكانت والدة الراحلة ملاك الزبيدي قد أكدت لقناة الشرقية العراقية أن ابنتها تعرّضت لعنف أسري وضرب متواصل منذ ثمانية أشهر، وجسدها كان مليئاً بالكدمات، متهمة الزوج بأنه مريض نفسياً، إذ جرّدها بعد أشهر من الاقتران بها من هاتفها، ومنعها من التواصل مع أهلها، ما دفعها إلى ما قامت به.