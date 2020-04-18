المغني الفرنسي كريستوف يرحل عن 74 عاماً

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

توفي المغني الفرنسي كريستوف، أول من أمس، عن 74 عاماً، بعد معاناته من مرض رئوي.

ونقل كريستوف - واسمه الحقيقي دانيال بيفيلاكوا - إلى المستشفى، وأدخل العناية المركزة في 26 مارس الماضي في مستشفى بباريس بعد معاناته من انتفاخ الرئة (مرض رئوي)، قبل نقله إلى بريست (غرب).

وكتبت زوجته فيرونيك فيفيلاكوا وابنته لوسي في بيان: «كريستوف رحل. رغم تفاني الفرق الطبية الذي لا يتزعزع، فقد خارت قواه». ولم تذكر زوجته إصابة المغني بـ«كوفيد- 19». وعندما سئلت خلال اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» عما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد أصرت على أنه توفي جراء «انتفاخ الرئة». وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية عقب إدخال كريستوف إلى المستشفى بأنه مصاب بالفيروس، وهو ما لم يؤكده مدير أعمال المغني.

وحقق الفنان نجاحاً بعد إطلاقه أغنية «ألين» عام 1965 ليواصل مسيرته الطويلة في الأغنية الفرنسية. وأثار إعلان دخوله المستشفى ثم نقله إلى بريست ردود أفعال واسعة في عالم الفن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرّد كاتب الأغاني الفرنسي جان ميشال جار الذي تعاون مع كريستوف في ألبومين رئيسين ضما أغنيتي «لي بارادي بيردو» في عام 1973 و«لي مو بلو» في 1974 على «تويتر» بمقطع من الأغنية الأخيرة التي تتمحور حول الحزن والفراق.

الفنان الراحل حقق نجاحاً بعد إطلاقه أغنية «ألين» عام 1965 ليواصل مسيرته الطويلة.