«أعمدة الخلق».. 3 صور فضائية حديثة تظهر روعتها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في عام 1995 التقطت وكالة الفضاء الاميركية «ناسا» بمرصد هابل الفضائي صورة ل«أعمدة الخلق» في مايعرف «سديم النسر»، فصارت منذئذ من أشهر صور كوْننا على الإطلاق.

لكن صورة حديثة التقطتها لها الوكالة يكمن فيها كل الروعة والابهار، و تُبين التوهج الإشعاعي للأعمدة بواسطة الأشعة تحت الحمراء، التي اخترقت الغبار والغازات ومنحت الأعمدة هالة زرقاء فاتنة.

تألفت أول صورة للأعمدة من 32 صورة مختلفة أصغر، التُقطت بواسطة الضوء المرئي العادي، فأظهرت الأعمدة في «سديم النسر» وهي تنفث غبارًا كونيًّا وهيدروجينًا باردًا. بحسب مرصد دبي للمستقبل التابع لمءسسة دبي للمستقبل

اكتَشف سديمَ النسر الفلكيُّ السويسري جان فيليب لُوِي دي شيسو في عام 1745، وهو حاضنة نجوم في كوكبة الحية، على بعد 7 آلاف سنة ضوئية من الأرض. يذكر أن بُنيان الأعمدة هائل، فطُول أكبرها اليسار يصل إلى 4-5 سنين ضوئية.