اكتشاف قصر أثري عسكري في العراق

المصدر: هايدلبرغ ■د.ب.أ

اكتشف خبراء آثار ألمان قصراً أثرياً في مدينة الموصل العراقية، لم يمكنهم الوصول إليه إلا بعد تفجير من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال أستاذ علم الآثار بجامعة هايدلبرغ، بيتر ميجلوس: «تسبب المتطرفون في إلحاق دمار كبير، لكن ذلك أتاح رؤى لنا».

وفي صيف 2014، اجتاح «داعش» مدينة الموصل في شمالي العراق، ونسف بعد ذلك مسجداً فوق تلة أعلى قبر النبي يونس.

وبُني المسجد فوق قصر عسكري للإمبراطورية الآشورية. وبعد التفجير، بدأ أتباع «داعش» في حفر نظام من الأنفاق بمئات الأمتار تحت الأنقاض، حسبما أفاد ميجلوس.

وعندما استعادت قوات الأمن العراقية السيطرة على المدينة عام 2017، تم الحفاظ على الأنفاق، ومعها الوصول للقصر العسكري.

واكتشف العلماء كنوزاً أثرية نادرة في الأنفاق. وداخل نظام الأنفاق، عثروا على غرفة العرش للقصر العسكري التي كان يبلغ طولها 55 متراً تقريباً.