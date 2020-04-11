تايوان: الكمامات ضرورية في الأماكن المزدحمة

المصدر: تايبيه ■د.ب.أ

طالبت تايوان، أمس، الناس في المواقع السياحية والأسواق الليلية بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، وحذّرت من جميع الفعاليات الغذائية هناك، في محاولة للحيلولة دون انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد. وأصدر مركز قيادة مكافحة الأوبئة القواعد الجديدة في كتيب إرشادات لهذه المواقع التي تجذب أعداداً كبيرة.

وقال نائب وزير الداخلية تشين تسونغ - ين في مؤتمر صحافي: «يجب على الزوّار والباعة في مثل هذه الأماكن ارتداء أقنعة طوال الوقت». وتهدف هذه الإرشادات إلى المساعدة في الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الأماكن السياحية والمتنزهات والأسواق الليلية وغيرها من الأماكن. وتشمل الإجراءات الأخرى، تطبيق ضوابط مرورية، تتضمن استخدام أماكن مخصصة للدخول فقط وأخرى للخروج فقط، وخفض عدد المقاعد ونصب فواصل بين طاولات الطعام. وسجلت تايوان حتى الآن 382 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، تشمل ست وفيات، بينما تعافى 91 مريضاً.