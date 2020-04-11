دراسة: تلوّث الهواء يزيد معدل وفيات «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ذكرت دراسة نشرتها جامعة هارفارد الأميركية، هذا الأسبوع، أن احتمال موت مرضى «كوفيد-19»، في مناطق تحتوي على مستويات عالية من تلوث الهواء، أعلى بكثير من المرضى الذين يعيشون في المناطق الأقل تلوثاً.

وحسب مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل أجرى باحثو هارفارد تحليلاً لبيانات الصحة العامة في 3080 مقاطعة في الولايات المتحدة، ليخلصوا إلى أن المستويات الأعلى من الجسيمات الدقيقة والخطيرة في الهواء المعروفة باسم بي إم 2.5، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات الوفاة من مرض «كوفيد-19». وتكشف إحصاءات الدراسة صحة تكهنات مسؤولي الصحة العامة بوجود صلة بين الهواء الملوث والوفاة أو المرض، موضحة التداخل الكبير بين وفيات «كوفيد-19» والأمراض الأخرى المرتبطة بالتعرض الطويل الأمد للجسيمات الدقيقة.

ونقلت صحيفة نيويوك تايمز، عن فرانشيسكا دومينيتشي، أستاذة الإحصاء الحيوي في جامعة هارفارد، التي قادت الدراسة، أن «النتائج تؤكد أن التعرض لتلوث الهواء، على المدى الطويل، يزيد احتمال الإصابة بأعراض أشد من كوفيد-19، وتقدم دراستنا دليلاً على أن المقاطعات الأكثر تلوثاً، ستواجه مخاطر أعلى للوفاة بمرض كوفيد-19».

- التعرض لتلوث الهواء على المدى الطويل يزيد احتمال الإصابة بأعراض أشد.