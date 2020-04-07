ممثلة سعودية تقترح حلاً لـ"كورونا" وتثير موجة غضب واسعة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دعت الممثلة السعودية مرام عبدالعزيز، إلى استخدام السجناء في تجارب الأدوية الجديدة، عوضاً عن "الفئران والقرود". وأثار كلام الممثلة السعودية الذي كتبته في تغريدة على "تويتر"، موجة غضب كبيرة وانتقادات واسعة.

وقالت الممثلة السعودية في تغريدتها إنه إذا كان الأمر بيدها، ستستخدم السجناء، خصوصاً المقبوض عليهم في قضايا تمس الأمن، كحقل تجارب للأدوية الجديدة، "توفيراً لأكل وشرب وتأهيل هؤلاء السجناء"، مضيفة "حتى لو لم تكن النتائج مضمونة"، ما يعني دعمها للمغامرة بحياة هؤلاء السجناء.

تغريدة الممثلة السعودية قوبلت بانتقادات وردود فعل غاضبة واسعة، واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن الممثلة "تجردت من الإنسانية"، فيما دعا آخرون الممثلة السعودية إلى مراجعة ما كتبته، والذي يتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية كافة.