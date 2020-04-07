دماغ مصغَّر في غشاء الخلية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

تعمل شركة كورتكال لابس الأسترالية الناشئة على إنتاج رقاقات حاسوبية تستخدم عصبونات حيوية ذات أصل حيواني أو بشري، وفقاً لتقرير فورتشن. إذ تهدف الشركة إلى تقليل كمية الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بتقليد آلية عمل الدماغ البشري. وتخطط لنشر تقنية تعزز قوة الأحياء الصنعية والإمكانات الكلية للدماغ البشري لإنشاء فئة جديدة من الذكاء الاصطناعي قادرة على حل أصعب مشكلات المجتمع، وفقاً لإعلان كورتكال لابس.

واستخلصت الشركة العصبونات الحيوانية من أجنة الفئران، لكنها حصلت على العصبونات البشرية بتحويل خلايا الجلد إلى خلايا جذعية ثم إلى خلايا عصبية، وفقاً لفورتشن. إن فكرة تسخير العصبونات الحيوية لتشغيل الحواسيب ليست جديدة. إذ استطاع فريق باحثين أوروبيين قبل أسبوع من إعلان الشركة تشغيل شبكة عصبية وظيفية تتيح للخلايا الحيوية والخلايا المعتمدة على السيليكون الاتصال ببعضها بعضاً عبر الإنترنت. وحاول باحثون من معهد ماساتشوستس للتقنية استخدام البكتيريا بدلاً من العصبونات لبناء أنظمة حاسوبية عام 2016.

وللأدمغة المصغرة المنتجة قوة معالجة أقل من تلك الموجودة في دماغ اليعسوب. وتسعى الشركة إلى جعل الرقاقات الحيوانية الأصل قادرةً على لعب لعبة بونغ، للسير على خطى شركة الذكاء الاصطناعي ديب مايند التي استعانت بالألعاب لاختبار قوة خوارزميات ذكائها الاصطناعي عام 2013، وفقاً لهون وينغ شون، المدير التنفيذي للشركة. إذ قال: «نحاول إظهار قدرتنا على تحديد سلوك هذه العصبونات».