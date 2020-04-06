وفاة رجل أعمال مصري شهير بسبب كورونا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي مساء اليوم الإثنين رجل الأعمال المصري منصور الجمال، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال الراحل، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «توفي أبي منصور.. رحمة الله عليه».

وكان منصور الجمال، حسب تقارير إعلامية عدة، قد أدخل المستشفى يوم الخميس الماضي، وتأكدت إصابته أيام بفيروس كورونا، وتدهورت حالته الصحية، وتوفي اليوم.

وأعلن الصحافي المصري محمد صلاح، على صفحته بـ«فيس بوك» عن وفاة الجمال، وكتب: «آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثراً بإصابته بفيروس كورونا»، داعياً له بالرحمة، وناشراً صورة تجمعهما معاً.

يشار إلى أن الجمال استهل مسيرته في السلك الدبلوماسي بعد تخرجه في كلية الحقوق وهو ابن 20 عاماً، وعمل في جامعة الدول العربية، ووصل إلى رئيس بعثة وهو في الـ28، وانتقل إلى عالم «البيزنس» في مجالات الاستثمارات بمصر، وامتلك مشروعات في أوروبا وأميركا، وكان رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الكبرى في مصر. وحصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس، وكانت حول الاحتمالات الاقتصادية وأثرها على السياسة. كما تزوج من النجمة ليلى علوي من عام 2007 - 2015.