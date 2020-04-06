دراسة تكشف عدد الأيام التي يعيشها «كورونا» على الكمامة الطبية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم





كشفت دراسة، أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على قناع الوجه الطبي (الكمامة) لمدة تصل إلى أسبوع.

وتدعم هذه الدراسة أخرى نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، التي دعت إلى التعامل بحذر شديد من الكمامات المستعملة، والتحلص منها بطريقة صحيحة، وعدم لمسها نهائياً من الخارج.

ووفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن الدراسة وجدت أن «كوفيد-19» يمكن أن يستقر لمدة طويلة في بيئة مواتية، لكن القضاء عليه ممكن باستخدام الطرق المتعارف عليها.

وقال الباحثون في تقريرهم: "على المناديل الورقة يبقى كورونا لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وعلى الزجاج والأوراق النقدية يعيش لمدة ثلاثة أيام، وعلى الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك يبقى لمدة تراوح بين أربعة وسبعة أيام". وأضافوا "وجدنا أيضاً أن مستوى معيناً من الفيروس يبقى على الطبقة الخارجية لقناع الوجه بعد سبعة أيام". وتابعوا "لهذا السبب، لا يجب لمس الجزء الخارجي من الكمامة أثناء ارتدائها أو بعد نزعها".

وتشهد الكمامات الطبية إقبالاً منقطع النظير، خلال الأيام الماضية، من مختلف دول العالم، فيما تختلف الآراء بشأنها حول من الأجدر بارتدائها ومتى وأين.