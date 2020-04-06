الصلاة في بنغلاديش.. 5 أشخاص في كل مسجد

المصدر: دكا - د ب أ

أعلن مسؤولون في بنغلاديش عن وضع قيود على المصلين بالمساجد التي يبلغ عددها أكثر من 250 ألف مسجد في أنحاء البلاد، وذلك في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الدينية في بيان: «لن يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بأداء الصلوات اليومية».

وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح لـ10 أشخاص فقط بأداء صلاة الجمعة، التي عادة ما تجتذب أعداداً أكبر، مطالبة المواطنين بأداء الصلوات في المنزل.

وكان الكثير من المواطنين يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب استمرار بنغلاديش، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 160 مليون نسمة، وأكثر من 90% منهم من المسلمين، في السماح بالصلاة في مجموعات كبيرة، في الوقت الذي حظرت فيه الكثير من الدول الإسلامية الأخرى الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا. يشار إلى أن بنغلاديش سجلت 123 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 12 حالة وفاة.