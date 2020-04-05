«فايز» الأردني.. اسم على مسمى يفوز بشقة العمر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية في دبي عن الفائز بالجائزة الكبرى للسحب، الذي أطلق خلال البرنامج الترفيهي للموسم الـ24 للوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة.

وسيحصل الفائز على شقة سكنية فخمة في مجمّع «دبي وورف» في واجهة الجداف البحرية (الجداف ووترفرونت)، التابعة لـ«دبي القابضة»، التي تقدّر قيمتها بـ1.4 مليون درهم.

وأجري السحب في المركز الرئيس لشبكة الإذاعة العربية، بحضور ممثل عن «اقتصادية دبي»، أول من أمس، الذي ربح فيه الأردني فايز عواده، الذي يعيش في الإمارات منذ 30 عاماً، وهو أب لولدين، ويعمل في قطاع الرعاية الصحية.

قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «يسعدنا أن نشارك اللحظات السعيدة مع ضيوفنا في سعينا إلى رسم الابتسامة على وجوههم، في ظل هذه الأوقات الاستثنائية، وفخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع (دبي القابضة) التي تعاونت معنا في منح أحد ضيوفنا الفرصة في ربح شقة فخمة، لتكون عنصر المفاجأة، الذي لطالما تميزت به القرية العالمية على مدار مواسمها»، مضيفاً: «نتمنى أن نكون قد أسهمنا، من خلال مبادرتنا، في تحقيق حلم فايز، ونحن على ثقة بأن تبقى هذه اللحظة أسعد ذكرياته».

وأكمل أنوهي: «نتطلع للترحيب بضيوفنا من جديد في الموسم الـ25، الذي يمثل اليوبيل الفضي للقرية، ليكون علامة فارقة في تاريخ الوجهة، ويمنحهم مزيداً من الذكريات السعيدة، كما أتوجه بالنيابة عن فريق عمل القرية العالمية، بالشكر إلى جميع شركائنا والضيوف الذين زارونا ودعمونا في الموسم الـ24، آملين للجميع دوام الصحة والعافية». من ناحيته، قال العضو المنتدب لـ«دبي القابضة» خالد المالك: «تلعب (دبي القابضة) دوراً حيوياً في رسم الخارطة المعمارية لإمارة دبي، وتقديم أفضل التجارب السياحية منذ تأسيسها قبل 15 سنة. وسعداء بتعاوننا مع القرية العالمية لإطلاق مثل هذا السّحب الأول من نوعه على جائزة كبرى، وتقديم هذه الفرصة المميزة لأحد ضيوفها، التي من شأنها أن تغيّر مجرى حياته بشكل كامل وللأفضل»، معرباً عن شكره جميع من شارك في السحب، وهنأ الفائز بالشقة الفخمة.