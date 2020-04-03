ملياردير سعودي يقاضي شركة أميركية بسبب شقة فاخرة

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

تنظر إحدى محاكم ولاية ديلاور الأميركية دعوى قضائية أقامها ملياردير سعودي ضد شركة الاستثمار الأميركية «نيويورك برايفت تراست المحدودة» لتحميلها المسؤولية عن عقوبات ضريبية بقيمة خمسة ملايين دولار فرضت على صندوق استثمار أسسه رجل الأعمال السعودي لاستثمار «مبلغ مالي كبير» في شقة سكنية فاخرة بمدينة نيويورك.

تطالب الدعوى التي أقيمت أمام محكمة شانسيري في ولاية ديلاور الأميركية بتحميل شركة «نيويورك برايفت تراست» قيمة الغرامات الضريبية بسبب إهمالها في تقديم نماذج ضريبية محددة إلى هيئة الضرائب الأميركية عامي 2016 و2017، ما دفع الهيئة إلى فرض الغرامات على صندوق الاستثمار التابع لرجل الأعمال السعودي عبدالمحسن إبراهيم الطوق.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن عبدالمحسن إبراهيم الطوق الذي يترأس مجموعة شركات الطوق في السعودية أسس صندوق استثمار في عام 2016 لتمويل صفقة شراء شقة غير محددة في مدينة نيويورك تم بيعها في 2019 بحسب الدعوى القضائية. وبحسب الشكوى فإن واقعة إهمال الشركة الأميركية انكشفت في أواخر العام الماضي أثناء تصفية الصندوق التابع للطوق.

وذكرت الدعوى القضائية أنه «خلال الشهور التي تلت معرفة الصندوق بأنه مطالب بسداد الغرامات الضريبية، حاول الوصول إلى تسوية تشاورية للنزاع» مع الشركة الأميركية دون جدوى.