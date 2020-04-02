زهرات ومرشدات يبدعن ويتنافسن عن بُعد من منازلهن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة مبادرتين، تتيح للفتيات المشاركة فيهما عن بُعد من المنازل، وذلك حرصاً على مواصلة أنشطتها التعليمية والتوعوية، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية الصحة والسلامة، التي تتطلب تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.

المبادرة الأولى جاءت كمسابقة فنية بعنوان «أبدع للمفوضية»، وتدعو المفوضية خلالها المنتسبات إلى المشاركة في تقديم رسومات تهنئة لشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وتسليم الأعمال إلكترونياً.

واستهدفت المسابقة الزهرات (7-11 عاماً)، والمرشدات (12- عاماً)، والمرشدات المتقدمات (16 عاماً فما فوق)، واشترطت استخدام الألوان المائية، أو ألوان الإكريليك، أو الألوان الشمعية، أو أقلام الماركر، أو الرسم الإلكتروني، إذ سيتم استخدام اللوحات الفائزة للتهنئة على حسابات المفوضية في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما المبادرة الثانية فهي مسابقة رياضية بعنوان «تحدي الـ7000 خطوة»، بهدف تشجيع الفتيات على مواصلة ممارسة رياضة المشي داخل منازلهن، وتحويلها إلى نشاط يومي لرفع لياقتهن البدنية. وترتكز المسابقة التي تتوجه للزهرات والمرشدات، والمرشدات المتقدمات، إلى تشكيل فريق يتكون من فتاتين، تقوم كل منهما بإكمال 7000 خطوة في منزلهما، ويفوز الفريق الذي يقوم بأكبر عدد من الخطوات.

وتسجل الخطوات من خلال برنامج Outwalk، كما تشترط المسابقة الالتزام بالمدة المحددة التي تستمر لأسبوع (29 مارس الماضي حتى الرابع من أبريل الجاري)، والاستمرار في ممارسة النشاط بشكل يومي.

من جهتها، قالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة الشامسي: «نقدم من خلال هذه الفعاليات رسالة نؤكد فيها على مواصلة جهودنا في إثراء تجارب الفتيات، وصقل مهاراتهن، وتسليط الضوء على مواهبهن لتنميتها وتطويرها، وفي الوقت نفسه تعزيز مفاهيم الوقاية وإجراءات السلامة الشخصية والأسرية لديهن».

وأضافت الشامسي: «تعتبر مشاركة الفتيات من داخل منازلهن، فرصة لأولياء الأمور للاطلاع عن كثب على طاقتهن والتعرف إلى الأنشطة والمسابقات التي يشاركن بها، وما يصاحب ذلك من تفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة حول النشاط أو المسابقة، وتفاعل المنتسبات في ما بينهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعزز من الأجواء الأسرية والألفة الاجتماعية، ويرتقي بثقافة الوقاية وضرورة التباعد الاجتماعي».

جوائز شيخة الشامسي

تأتي الفعاليات التي تنظمها المفوضية ضمن برنامج «تحديات الربيع»، الذي يضم سلسلة من التحديات الممتعة، التي ستقوم المشاركات بخوضها من المنزل، لتحدي قدراتهن في مجالات عدة، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزات.

مشاركة الفتيات من داخل منازلهن، فرصة لأولياء الأمور للاطلاع على طاقتهن والتعرف إلى الأنشطة.