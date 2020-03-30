«العزل الصحي».. أغنية راب بغرض نبيل

المصدر: ريو دي جانيرو - رويترز

ضم مغني الراب البرازيلي «إم . في بيل» صوته إلى الأصوات المنتقدة للرئيس جايير بولسونارو، لاستهانته بخطورة وباء فيروس «كورونا» المستجد، وذلك في أغنية حثّ من خلالها الناس على حماية أنفسهم. وسجل بيل أغنيته - وهي بعنوان «العزل الصحي» - في منزله، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذّر فيها من أن العدوى قد تتفشى بشراسة في أحياء البرازيل الفقيرة، مثل حي «سيتي أوف جود»، الذي ولد به، ويقع في مدينة ريو دي جانيرو، حيث لا تتوافر المياه في بعض تلك الأحياء. وقال بيل لـ«رويترز»: «إنه استلهم أغنيته من رؤية كثير من البرازيليين، من بينهم الرئيس، يستهينون بالفيروس». وأضاف: «منظمة الصحة العالمية حذّرت والشعب لم يعر ذلك اهتماماً يذكر، ورئيس الدولة استخف بالأمر وأجّل التحرك. لقد أضاعوا وقتاً في أمور لا تهم». وأوضح أن «كوفيد-19» ليس «نزلة برد بسيطة» مثلما ادّعى بولسونارو، وسيُصاب عدد أكبر من البرازيليين بالفيروس، بسبب «جهل» و«غطرسة» رئيسهم.

وتابع: «توخوا الحذر واحموا أنفسكم.. لن يكون هناك متسع في وحدات الرعاية المركزة».

وطبقاً لوزارة الصحة، فقد زاد عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في البرازيل لثلاثة أمثاله، ووصل إلى 3417 خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل 92 حالة وفاة.

سجل بيل أغنيته في منزله، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.