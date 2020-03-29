الطباعة الثلاثية الأبعاد تصنع أقنعة طبية

المصدر: فيلنيوس - أ.ف.ب

تستخدم مكتبات عامة في ليتوانيا طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج أقنعة واقية للأطباء، وغيرهم من العاملين في الطواقم الطبية، الذين يهتمون بالمصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال منسق المشروع، دوناتاس كوبيليوس، من المكتبة الوطنية الليتوانية: «إن 54 مكتبة عبر البلاد انضمت إلى الحملة هذا الأسبوع، وهي توفر للمستشفيات القريبة أقنعة حاجبة».

وأضاف أن «المكتبات التي أغلقت أبوابها أمام الزوار، خلال فترة العزل، تعتزم طباعة 1500 قناع حاجب في المرحلة الأولى من الحملة».

وسجلت مبادرات مماثلة من مختبرات جامعية وشركات هندسية ومواطنين عاديين في أماكن أخرى في أوروبا، خصوصاً في البوسنة وتشيكيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا. وقد سجلت ليتوانيا وهي دولة من دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، أربع وفيات نتيجة الإصابة بـ«كوفيد-19»، مع 345 إصابة مؤكدة.