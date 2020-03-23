ما القارة الوحيدة التي لم يدخلها "كورونا"

المصدر: متابعة إيناس محيسن

تعتبر القارة القطبية الجنوبية هي القارة الوحيدة في العالم التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن، حيث يعيش فيها ما يقرب من 1000 شخص، بينهم عدد من الباحثين والعلماء، لم يصل إليهم الفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض للمرض حتى لآن.

وتتبع القارة القطبية الجنوبية إجراءات وقائية عدة، فيجب أن يخضع أي شخص للحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل الذهاب إلى هناك حتى لا ينقل العدوى إليها، خصوصاً أن انتشار فيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية قد يعرض الحالة للخطر الشديد بسبب عدم وجود مستشفيات قريبة، بحسب ما ذكرت مواقع صحافية، فأقرب مستشفى مجهز يوجد في تشيلي التي تبعد آلاف الأميال عن القارة القطبية الجنوبية.