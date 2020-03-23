المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة، عن طريق رصد أي زيادة في معدلات غاز الإيثيلين المنبعثة من هذه الأغذية، في إشارة إلى أنها بدأت مرحلة العطب. ومن المعروف أنه عندما كلما زاد نضج الخضراوات والفاكهة، ينبعث منها غاز الإيثيلين بنسبة متزايدة.

ونجح فريق الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في ابتكار جهاز استشعار، يمكنه رصد هذا الغاز حتى عندما تكون نسبة تركيزه 15 جزءاً في المليار، ويعتقدون أن الجهاز يمكنه أن يساعد في الاكتشاف المبكر لعملية التلف، وبالتالي تقليل نسبة الإهدار. ونقل موقع «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن أستاذ الكيمياء في المعهد، تيموثي سواجر، قوله: «إن الذين يعملون في مجال شحن الخضراوات والفواكه يحتاجون إلى معرفة حالتها أثناء مرحلة النقل، وما إذا كان يتعين عليهم اتخاذ إجراءات لخفض نسب الإيثيلين التي تنبعث منها أثناء نقلها».