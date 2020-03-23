رجل مشلول يمشي 34 ساعة في سباق ماراثون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل آدم جورليتسكي رقماً قياسياً لأطول فترة زمنية يشارك فيها شخص في سباق ماراثوني وهو يرتدي هيكلاً خارجياً روبوتياً يساعده على الحركة.

وعلى الرغم من أن جورليتسكي، المصاب بالشلل في الأطراف السفلية، لم يقدم بعد نتائجه إلى سجل غينيس للأرقام القياسية، إلا أن شبكة «سي إن إن» ذكرت أنه أكمل ماراثون تشارلستون بعد المشي لمدة 33 ساعة و50 دقيقة و23 ثانية دون انقطاع، متقدماً بثلاث ساعات عن الرقم القياسي السابق للمشاركة في سباق الماراثون باستخدم هيكل خارجي.

وقال جورليتسكي «كنت أحاول تحطيم الرقم القياسي لسيمون كينديليسيدس – حامل الرقم القياسي السابق - منذ عام تقريباً، والآن بعد أن نجحت في ذلك أكنّ له ولأي شخص يشارك بالماراثون وهو يرتدي هيكلاً خارجياً مزيداً من الاحترام، فلم تكن مشاركتي سهلة على الإطلاق».

ولا يعد الطريق الصعب الذي قطعه جورليتسكي أخيراً دليلاً على تقدم تقنية الهيكل الخارجي الروبوتي فحسب، بل دليل أيضاً على الإنجازات المدهشة التي يحققها الإنسان عند توافر الدعم المناسب له.

وقال جورليتسكي «أريد أن أتحدى سيمون في سباق نرتدي فيه هيكلاً خارجياً، وأتطلع لمواجهته يوماً على أرضه في ماراثون لندن».

جورليتسكي سجّل رقماً قياسياً لأطول وقت يشارك فيه شخص في سباق وهو يرتدي هيكلاً خارجياً لـ«روبوت».